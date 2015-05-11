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Primavera dei Teatri, dal 29.05 al 2.06 al via la XVI edizione

Dal 29 maggio al 2 giugno la sedicesima edizione del festival sui nuovi linguaggi della scena contemporanea, organizzato da Scena Verticale

11 Maggio 2015 - 10:37 | di Vincenzo Comi

Bambina che offre una banana a un gorilla

Festival sui nuovi linguaggi della scena contemporanea, Primavera dei Teatri  testimonia la volontà di un piccolo e suggestivo centro di una tra le regioni più disagiate del territorio nazionale di diventare luogo privilegiato del dibattito culturale nazionale.

E conferma la volontà di sfidare la propria condizione di arretratezza culturale, contribuendo al processo di rinnovamento del linguaggio scenico in Italia. Il festival è ormai un polo di riferimento al Sud per la drammaturgia contemporanea e la nuova creatività, cantiere di incontri e confronti tra artisti di diversa estrazione e generazione.

Primavera dei Teatri ha contribuito negli anni all’affermazione di molti artisti italiani dell’ultima generazione, alcuni dei quali consacrati in seguito da prestigiosi riconoscimenti.

Appuntamento unico nel meridione, il festival riflette sulla società contemporanea, registra idee e interrogativi estetici, punta sui giovani anche rischiando molto. Diretto e organizzato da Scena Verticale, il festival giunge nel maggio 2015 alla sedicesima edizione.

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