Primo concorso di poesia San Gaetano Catanoso

Reggio e la sua provincia in versi: al via il primo Premio di poesia San Gaetano Catanoso, con due sezioni e premiazione il 19 maggio al Santuario

“Reggio Calabria e provincia tra cultura, tradizioni, usi, costumi, simboli identitari, bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche”: sarà questo il tema della prima edizione del “Premio di poesia San Gaetano Catanoso” che vedrà il suo culmine nella cerimonia di premiazione in programma il prossimo 19 maggio presso l’Auditorium del Santuario dedicato all’Asinello del Signore.

Chi promuove il premio

L’idea nasce dalla sinergia fra l’Associazione “Amici del Volto Santo di San Gaetano Catanoso”, l’associazione culturale “Il giardino di Morgana” e l’associazione culturale “La Voce del Sud”, e tende a creare un momento di crescita culturale che divenga un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative che si svolgono nel quartiere della città di Reggio Calabria in cui insiste il Santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso, patrono della provincia reggina.

Il concorso si articolerà in due sezioni, una in vernacolo ed una in lingua italiana. Ogni autore potrà partecipare con un massimo di due poesie per sezione. Sono ammesse anche le poesie già premiate e pubblicate in altri concorsi, purché i diritti siano rimasti di esclusiva proprietà dei singoli autori.

Scadenze e come inviare le opere

Le opere, corredate da una scheda anagrafica e dall’attestazione dell’avvenuto pagamento, dovranno pervenire entro il 07.05.2017 al seguente indirizzo di posta elettronica:amicisangaetanocatanoso@gmail.com oppure potranno essere consegnate presso il Santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso, in Reggio Calabria, nei giorni 20 aprile dalle ore 18,30 alle ore 20, 4 maggio dalle ore 18,30 alle ore 20, e 6 maggio dalle ore 17,30 alle ore 20. In tale occasione potranno essere pagati anche gli oneri di partecipazione. L’intero bando è scaricabile dalla pagina facebook “Amici del Santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso” e sul sito internet http://ilgiardinodimorgana.wordpress.com. Info:amicisangaetanocatanoso@gmail.com oppure al numero 3489308724.