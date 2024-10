1° Consiglio Regionale, Paris: ‘La Calabria sa prendersi cura di sè’

A scriverlo, in un post su Facebook nella serata di ieri, è il consigliere reggino Nicola Paris.

“È un momento drammatico per il nostro paese, avrei voluto vivere l’emozione di questo esordio nella mia prima legislatura regionale con altre sensazioni, avverto ancora di più l’esigenza di operare con estremo senso di responsabilità per il bene della nostra terra. In questo momento il mio pensiero va a tutte le vittime per il Covid-19 ed alle loro famiglie”.