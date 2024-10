Calabria – 1° Consiglio Regionale, Irto: ‘Funzione diversa, massimo impegno’

A scriverlo è l’ex presidente del Consiglio, Nicola Irto. Il reggino eletto alle elezioni dello scorso 26 gennaio, attraverso un post su Facebook rende note le intenzioni per il nuovo mandato:

“In un clima surreale, come vedete nella foto. I colleghi delle opposizioni mi hanno scelto, in rappresentanza delle minoranze, come vicepresidente del Consiglio regionale. Dopo aver presieduto per quasi cinque anni l’Assemblea, oggi sono chiamato a una funzione diversa, che svolgerò con il massimo impegno.

Per rappresentare con forza, dentro l’Ufficio di Presidenza, Reggio e la sua provincia. Per vigilare sull’azione di chi governa. Per difendere i diritti dei calabresi e le prerogative democratiche del Consiglio. E adesso mettiamoci al lavoro perché c’è molto, moltissimo da fare”.