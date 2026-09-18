1° giorno di scuola a Reggio, il Garante Festicini agli studenti: ‘Siate curiosi ed esigenti’

Lo dichiara in una nota il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in occasione dell’apertura dell’anno scolastico.

“Investire sui giovani – continua la nota – non è un atto di generosità, ma il più redditizio degli investimenti a lungo termine per la nostra comunità. La scuola è la prima grande istituzione in cui si formano le competenze necessarie a competere nel mondo contemporaneo, ma è soprattutto il luogo in cui si impara l’arte della mediazione, del rispetto delle regole e della convivenza civile. In una battuta: si impara a governare il proprio futuro”.

Il Garante ha poi voluto sottolineare la centralità del proprio ruolo di vigilanza attiva:

“Le istituzioni hanno il dovere di cooperare per garantire che il diritto allo studio sia effettivo, privo di barriere ed equo in ogni angolo della Città Metropolitana, dal centro storico ai comuni più distanti. Vigilare sui diritti dei più piccoli non significa inseguire il consenso del momento, ma tessere con pazienza e fermezza una rete istituzionale solida, capace di prevenire il disagio prima che diventi emergenza. La stabilità del nostro tessuto sociale si misura da come proteggiamo e valorizziamo i nostri cittadini più giovani. A tutti loro dico: siate curiosi, siate esigenti, perché il futuro vi appartiene, ma il presente richiede il vostro massimo impegno”.