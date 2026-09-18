1° giorno di scuola, Cannizzaro ai ragazzi: ‘Che possiate conquistare il futuro nella nostra Reggio’
L'augurio agli studenti e l'annuncio delle visite in tutte le scuole del territorio
18 Settembre 2026 - 07:42 | di Redazione
“Buongiorno, sono le 6:30 e, come spesso accade, sono in giro a monitorare le attività che avvengono in città: dalla pulizia alla raccolta, alla manutenzione, alle attività della Polizia Locale. Ma oggi è un giorno speciale perchè inizia il nuovo anno scolastico”.
Lo ha detto in una storia postata sui social il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. In città la prima campanella suonerà per la prima volta questa mattina, venerdi 18 settembre, leggermente in ritardo rispetto alle altre città calabresi a causa dello slittamento dovuto alle festività Mariane, un modo per consentire ai ragazzi un ultimo sprazzo di libertà dopo l’estate e prima dell’avviso delle lezioni.
“L’auspicio del sindaco, per voi ragazzi, è che possiate conquistare il vostro futuro, nella nostra Reggio Calabria. Noi ci ritroveremo tutti insieme, il 30 settembre allo stadio Granillo oer festeggiare formalmente e inaugurare il nuovo anno scolastico. Nel frattempo, da domani, inizierò a visitare tutte le strutture scolastiche del nostro territorio, nessuna esclusa.
Intanto, buon inizio di anno scolastico. Buon inizio a tutti quanti voi”.
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