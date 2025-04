Primo Maggio a Cardeto, la CGIL celebra la Festa dei Lavoratori: il programma

“Anche quest’anno, in occasione del Primo Maggio – Festa dei Lavoratori – la CGIL organizza una giornata di mobilitazione, riflessione e festa dedicata al lavoro, ai diritti e alla sicurezza. L’evento sarà a Cardeto; lo slogan scelto per il 2025, “Uniti per un lavoro sicuro”, richiama con forza – afferma il Segretario Generale CGIL Area Metropolitana Gregorio Pititto – l’urgenza di costruire condizioni di lavoro dignitose, sicure e inclusive per tutte e tutti”.