Torna il “Reggio Primo Maggio”: una grande festa musicale sul Lungomare Falcomatà

Tutto pronto a Reggio Calabria per il concerto “Reggio Primo Maggio”, il grande evento musicale, promosso dalla Città metropolitana, realizzato e prodotto da Studio54Network, che omaggia la Festa del Lavoro.

Sarà ancora una volta l’Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’, sul lungomare monumentale ‘Italo Falcomatà’, ad accogliere grandi artisti della musica italiana, per un evento ad ingresso gratuito, sempre più atteso dagli appassionati e non solo.

La manifestazione Reggio Primo Maggio, prenderà il via alle 17:00. Palazzo Alvaro ha voluto fortemente questo evento musicale anche come momento di aggregazione e festa per la città, dedicata ai lavoratori, consapevoli dell’importanza sociale che rivestono questi appuntamenti anche dal punto di vista aggregativo e culturale.

I protagonisti sul palco

Sul palco dell’Arena dello Stretto si alterneranno alcuni dei nomi più amati della musica italiana e giovani talenti emergenti: Le Orme, Patty Pravo, Morgan, Ron Moss, Moreno, Tancredi, Rondine, Crytical, Carboidrati, Eda Mari, Marataro, Angelica Perri, Simo e Nigra. L’Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’, con il suo suggestivo affaccio sul mare, si conferma quindi come il teatro naturale di un evento molto atteso, pronto a trasformarsi in una grande festa collettiva tra musica, ospiti, regali, ritmo e sorprese.

Il commento del sindaco Giuseppe Falcomatà

“Reggio Primo Maggio sta arrivando – ha detto il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà – lo abbiamo avviato l’anno scorso nello scetticismo generale, e poi il nostro “concertone” è stato un successo ben oltre le aspettative, una delle piazze più seguite e partecipate di tutto il Sud Italia”. “Quest’anno – ha aggiunto – siamo pronti a fare il bis, con un’intera giornata di musica ed intrattenimento nella suggestiva location dell’Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’. Un altro bellissimo evento della nostra Primavera Reggina”.

La soddisfazione del vicesindaco Carmelo Versace

Soddisfazione espressa anche dal Vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace. “Siamo felici di poter riproporre un altro importante evento sul nostro Lungomare. Dopo il successo del Reggio Calabria Street Food Festival torniamo a movimentare la primavera reggina con un’altra giornata di musica ed intrattenimento che, siamo certi, sarà molto apprezzata dai reggini, ma anche dai tanti turisti che in queste settimane stanno affollando le vie della nostra città”.

Gli artisti più attesi

Già confermata Patty Pravo, l’autentica regina della canzone italiana, subito felice di accettare l’invito che le permetterà il ritorno a Reggio, per esibirsi, come da lei detto, in uno dei luoghi più belli del mondo. Ed ancora un autentico fiore all’occhiello nell’arrivo di un gruppo storico, che apre proprio a Reggio Calabria i festeggiamenti per i 60 anni di carriera.

Attesissime Le Orme, uno dei più autorevoli esponenti della musica rock sinfonica (comunemente chiamata musica Progressive) sia in Italia ma soprattutto nel Mondo. Sul palco di ‘Reggio Primo Maggio’ atteso uno degli artisti più eclettici e visionari della musica italiana contemporanea.

Fondatore e frontman dei Bluvertigo, band iconica degli anni 90, ha saputo fondere elettronica, new wave e sperimentazione in un linguaggio musicale unico e riconoscibile.

Attesissimo ospite internazionale, popolarissimo anche per i suoi trascorsi televisivi, Ronn Moss, cosa sconosciuta ai più, prima musicista che attore, poiché nel 1976 fondatore del gruppo rock Player, nel quale suonava il basso elettrico.

Felicissimo di raggiungere Reggio Calabria, sarà anche lui uno dei più attesi sul palco. Riconfermato l’inossidabile Moreno, autore lo scorso anno di una performance esplosiva, indimenticabile vincitore di “Amici 13”.

Sui giovani attesissimo Tancredi, il cantante e cantautore rap, diventato noto al grande pubblico per la sua partecipazione nel 2021 ad Amici. E poi Rondine, sicuramente tra i più interessanti talenti della nuova scuola romana.

Sul palco anche l’ex X-factor Eda Marì, i Carboidrati, amati veterani nel 54Live, la cosentina Angelica Perri, capace di plasmare ad arte tradizione, vocalità, sentimenti, storia passata e presente, il rapper abruzzese, ex Amici Crytical, il calabrese Marataro, autore di uno dei più suonati dischi della scorsa estate.

Nel cast anche un’ottima presenza reggina, con e 2 artisti. La band Nigra e il rapper S.i.m.o., tra le più promettenti novità musicali degli ultimi anni.