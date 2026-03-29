Primo tempo: è parità tra l’Athletic Palermo e la Reggina. Agli amaranto manca un rigore

Buona partenza della Reggina nel delicato confronto con l’Athletic Palermo. Pressing alto e diverse situazioni create con almeno un rigore che manca alla compagine reggina. Molto dubbio l’intervento in area su Edera, decisamente più evidente quello su Di Grazia, sul quale il direttore di gara, invece, ha assegnato una punizione dal limite. I padroni di casa solo una volta hanno creato pericolo alla porta di Lagonigro con Mazzotta. Sui piedi di Edera una buona occasione sprecata con una conclusione poco potente. Tra gli amaranto sottotono Fofana anche ammonito.

Dagli altri campi risultati poco confortanti. Vincono la Nissa e il Savoia.