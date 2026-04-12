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Primo tempo: Reggina lenta e prevedibile. Al momento è pari con il Gela

I risultati dagli altri campi. Perde il Savoia, crollo dell'Athletic Palermo

12 Aprile 2026 - 15:56 | Redazione

Gela Reggina

La Reggina si presenta contro il Gela con la migliore formazione possibile, o almeno con quella vista in occasione delle ultime due uscite, nelle quali ha ottenuto altrettante vittorie. Gela, invece, con tanti titolari fuori e parecchio abbottonato nella propria linea difensiva. Manovra molto lenta degli amaranto che ovviamente ha agevolato i siciliani, solo qualche occasione, quella più nitida al secondo minuto con Di Grazia che ha colpito e sfiorato il palo. Poi qualche palla inattiva e nulla più.

Serve decisamente molto di più per riuscire a portare a casa i tre punti. Dopo due minuti di recupero, finisce il primo tempo sul risultato di 0-0. Sugli altri campi perde in casa l’Athletic Palermo con il Favara, pareggia la capolista Nissa, perde il Savoia sul campo della Vigor Lamezia.

RegginaReggio Calabria Calcio

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