Primo tempo: Reggina avanti di due reti. Di Grazia migliore in campo
La Curva Sud espone uno striscione prima dell'inizio del match
05 Ottobre 2025 - 15:51 | Redazione
Si chiude la prima frazione di gioco con la Reggina in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Di Grazia, migliore in campo e Fomete, bravissimo a sorprendere il portiere avversario. Una sola squadra in campo, quella amaranto contro un giovane e volenteroso Ragusa, ma nulla più. Ragusa, il calciatore, costretto a uscire dopo otto minuti per un problema alla spalla, al suo posto Edera.
Striscione in Curva Sud esposto prima dell’inizio del match: “Nessuna morale da chi segue per un tornaconto personale. Torre Annunziata ne è l’esempio, per noi la Reggina non è un passatempo.. Fieri di essere ultras“.