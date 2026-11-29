Se è possibile la Reggina ha giocato questo primo tempo peggio della gara persa a Palermo. Atteggiamento imbarazzante , altro che risposta immediata alla pessima prestazione della scorsa settimana. In sedici minuti il Siracusa è andato vicino al gol per ben cinque volte, due in maniera clamorosa e amaranto salvati da Lagonigro. Mai un tiro in porta della Reggina in quarantacinque minuti di gara e soprattutto il “famoso” atteggiamento che si aspettava Marchionni non si vede più. Il primo tempo finisce 0-0 ed è andata benissimo ad Acquadro e compagni. Non si salva nessuno tranne il portiere.