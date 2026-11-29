Reggio, Cannizzaro annuncia la banda musicale: ‘Per la prima volta nella storia della Repubblica’
La promessa ai musicisti il 9 ottobre durante la cerimonia per il ponte dell'Alba, Cannizzaro: "Detto e fatto"
29 Novembre 2026 - 15:07 | di Redazione
Reggio Calabria ha finalmente la sua banda musicale ufficiale. Si sono concluse le procedure per istituire il corpo bandistico della città, promesso ai musicisti durante l’inaugurazione del Ponte dell’Alba.
A darne notizia è stato il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, in un video pubblicato sui suoi canali social dopo una riunione di giunta e una di maggioranza.
La promessa ai musicisti il 9 ottobre
Nel video il sindaco ricorda l’impegno preso con i musicisti il giorno dell’inaugurazione:
«Ricordate il 9 di ottobre, giornata memorabile per la nostra città? Inaugurammo alle 6 del mattino il Ponte dell’Alba».
«E io, quando presi la parola in quella occasione, mi rivolsi ai musicisti che in quella mattina allietarono il momento cerimoniale: promisi loro che avremmo avviato le procedure per istituire, per la prima volta a Reggio dal dopoguerra ad oggi, la banda musicale ufficiale della città».
«Avviammo le procedure il giorno dopo ed eccoci qua».
Banda musicale: ‘per la prima volta nella storia della Repubblica’
Nel video il sindaco spiega l’esito delle procedure e annuncia la presentazione:
«Sono stato contento stamattina di poter annunciare alla giunta che il settore mi ha comunicato che quelle procedure si sono concluse e Reggio finalmente, per la prima volta nella storia della Repubblica, ha la sua banda musicale».
«La presenteremo nei prossimi giorni. Anche questo detto e fatto».
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