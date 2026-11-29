Reggio Calabria ha finalmente la sua banda musicale ufficiale. Si sono concluse le procedure per istituire il corpo bandistico della città, promesso ai musicisti durante l’inaugurazione del Ponte dell’Alba.

A darne notizia è stato il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, in un video pubblicato sui suoi canali social dopo una riunione di giunta e una di maggioranza.

Nel video il sindaco ricorda l’impegno preso con i musicisti il giorno dell’inaugurazione:

Nel video il sindaco spiega l’esito delle procedure e annuncia la presentazione:

«Sono stato contento stamattina di poter annunciare alla giunta che il settore mi ha comunicato che quelle procedure si sono concluse e Reggio finalmente, per la prima volta nella storia della Repubblica, ha la sua banda musicale».

«La presenteremo nei prossimi giorni. Anche questo detto e fatto».