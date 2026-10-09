Reggio, pubblicato l’avviso per la costituzione della banda musicale cittadina

Il Comune di Reggio Calabria ha ufficialmente pubblicato l’avviso esplorativo per acquisire manifestazioni d’interesse finalizzate alla costituzione della “Banda Musicale della Città di Reggio Calabria”. L’obiettivo dell’Ente è dotarsi di un corpo bandistico istituzionale in grado di rappresentare la città in occasione delle manifestazioni civili, religiose e negli eventi organizzati dal Comune, valorizzando così il patrimonio musicale, storico e sociale del territorio. I soggetti interessati avranno tempo fino al 26 ottobre 2026 per presentare la propria domanda.

Chi può partecipare e i requisiti dell’organico La selezione è aperta a diverse realtà musicali operanti sul territorio: associazioni bandistiche già costituite, Raggruppamenti Temporanei (RTI) tra associazioni o formazioni musicali spontanee. In quest’ultimo caso, il gruppo vincitore avrà l’obbligo di formalizzarsi giuridicamente prima della sottoscrizione della convenzione con il Comune.

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Il bando fissa parametri stringenti per la dimensione e la qualità dell’orchestra:

Numero minimo: L’organico strumentale proposto dovrà essere composto da almeno 40 strumentisti.

L’organico strumentale proposto dovrà essere composto da almeno 40 strumentisti. Guida artistica: La candidatura dovrà essere presentata e firmata da un Maestro Direttore, che assumerà la piena responsabilità musicale e artistica della proposta.

La candidatura dovrà essere presentata e firmata da un Maestro Direttore, che assumerà la piena responsabilità musicale e artistica della proposta. Titoli di studio: Per garantire l’eccellenza, a pena di esclusione, il Maestro Direttore dovrà possedere una comprovata capacità professionale attestata da un Diploma o Laurea di II Livello in Direzione e Strumentazione per Banda, Composizione, Direzione d’Orchestra o un titolo equipollente rilasciato da un Conservatorio Statale o da un istituto superiore di studi musicali.

I criteri di valutazione e il progetto artistico Una commissione tecnica di tre membri, nominata dal Settore Sviluppo Economico Cultura Turismo, valuterà le proposte assegnando un massimo di 100 punti complessivi. I punteggi saranno ripartiti equamente, fino a un massimo di 25 punti ciascuno, tra quattro criteri: la qualità del progetto artistico e musicale, la consistenza e qualità dell’organico strumentale proposto, il curriculum del Maestro Direttore e, infine, il radicamento territoriale e storico dell’associazione o del raggruppamento.

In sede di presentazione, il progetto dovrà includere l’elenco nominativo dei musicisti coinvolti (con l’indicazione dello strumento suonato) e una proposta di repertorio che spazi tra marce sinfoniche, brani originali per banda e trascrizioni di musica classica e leggera.

Impegni istituzionali e durata dell’incarico La formazione che si aggiudicherà l’incarico sottoscriverà una convenzione della durata di tre anni, rinnovabile per un ulteriore triennio previa verifica del buon esito del servizio. La neonata Banda Musicale della Città di Reggio Calabria dovrà garantire l’accompagnamento musicale in sette fondamentali ricorrenze civili e religiose:

23 aprile: Festa di San Giorgio, Patrono della Città.

Festa di San Giorgio, Patrono della Città. 25 aprile: Anniversario della Liberazione d’Italia.

Anniversario della Liberazione d’Italia. 1º maggio: Festa dei Lavoratori.

Festa dei Lavoratori. 2 giugno: Festa della Repubblica.

Festa della Repubblica. Settembre (Festività Mariane): Processioni del sabato mattina e del martedì in onore della Madonna della Consolazione.

Processioni del sabato mattina e del martedì in onore della Madonna della Consolazione. 4 novembre: Festa Nazionale dell’Unità e delle Forze Armate.

Festa Nazionale dell’Unità e delle Forze Armate. Dicembre: Concerto di Natale.