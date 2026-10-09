La nota che mancava: Reggio avrà la sua banda musicale

Ogni grande città possiede un proprio ritmo e un’identità sonora capace di accompagnarne le ricorrenze più importanti, i momenti solenni e la vita di piazza. A Reggio Calabria, tuttavia, è sempre mancato un elemento simbolo della tradizione civica italiana: un corpo bandistico istituzionale ufficiale. Una lacuna che sarà presto colmata.

Nella cornice dell‘inaugurazione del nuovo Ponte sul Calopinace, trasformando l’alba del 9 ottobre in un momento di svolta culturale per la comunità.

L’annuncio del sindaco tra i talenti locali

Accompagnato dalle esecuzioni dei giovani musicisti locali che hanno accolto la cittadinanza alle prime luci del mattino, il sindaco Cannizzaro ha voluto dedicare proprio a loro il primo dei suoi due annunci:

“Il primo – ha detto rivolgendosi proprio ai musicisti presenti – riguarda voi che siete un talento straordinario della nostra città. Reggio non ha mai avuto una banda istituzionale. Vi annuncio che oggi, entro le ore 12, per la prima volta nella storia della città sarà pubblicato il bando per istituire la banda musicale della città di Reggio Calabria”.

Una vera e propria chiamata a raccolta per l’arte e la musica del territorio. La pubblicazione dell’avviso pubblico segna il primo passo formale per la composizione dell’organico, fissando i criteri di selezione, i requisiti di accesso e le modalità di partecipazione per gli aspiranti componenti della banda. Un’opportunità che fonde orgoglio identitario e valorizzazione dei giovani talenti, pronta a regalare finalmente al Comune una rappresentanza orchestrale da sfoggiare durante le cerimonie e a donare a Reggio Calabria la sua colonna sonora ufficiale.