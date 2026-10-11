Primo tempo: Reggina in vantaggio sulla Vibonese, grazie ad una prodezza del giovane Toscano

La prima frazione di gioco si chiude con la Reggina in vantaggio per 1-0 contro una buona Vibonese. E’ molto organizzata la squadra di Marra e nella primissima parte mette anche in difficoltà gli amaranto in almeno due circostanze. Al momento decide un grandissimo gol realizzato da Toscano al ventinovesimo, terza marcatura, che di collo esterno dal limite colpisce benissimo la sfera che si insacca alla destra di De Simone. Ci sarà da soffrire perchè i rossoblu hanno dimostrato di essere bravi e organizzati. In Curva Sud lo striscione dei tifosi: “Vorrei che fosse goni giorno domenica, vorrei che fosse sempre con te, perchè sei quella che non si dimentica, perchè io sono cresciuto con te“. Buona rappresentanza di tifosi rossoblu.