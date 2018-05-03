Si terranno presso la Scuola Principe di Piemonte di Reggio Calabria, le finali della XVII edizione dei giochi linguistici matematici, promosse da Gioiamathesis con il patrocinio morale del Parlamento Europeo e del Politecnico di Bari.

La competizione, che ha visto impegnati molti studenti delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie della provincia reggina, ha riscosso grande entusiasmo tra i partecipanti attestando la validità dell’iniziativa e affermandone, nel contempo, la positività dello scopo , cioè quello di migliorare la didattica della matematica attraverso la promozione di diverse metodologie.

Dall’anno scolastico è 2016/17 l’Istituto Comprensivo Vitrioli-Principe di Piemonte, nel condividere lo spirito educativo della competizione, è stata individuata quale scuola polo delle Olimpiadi ed ospiterà i 295 finalisti che si contenderanno il titolo di vincitore della gara,

Giorno 5 Maggio P. V. Tra i banchi del Principe di Piemonte ci saranno gli studenti dell’I. C. Di Briatico, dell’Istituto Superiore A. Righi, dell’I. C. Vitrioli/Principe di Piemonte, dell’I. C. Catanoso/De Gasperi, delle scuole dell’Infanzia Paritarie Scuola Attiva, i Puffi, Educational Technology e Green Island.

Non rimane che augurare un grande in bocca al lupo a questi studenti che comunque hanno già dimostrato di essere vincitori per il coraggio dimostrato nel mettersi in gioco e nel partecipare in un modo così alternativo le attività scolastiche.