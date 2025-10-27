Reggio, proclamati i cinque consiglieri regionali della Circoscrizione Sud

Sono stati proclamati, questa mattina, al Tribunale di Reggio Calabria, i cinque consiglieri eletti con quoziente pieno per la Circoscrizione elettorale Sud.

I consiglieri proclamati

Si tratta di:

Giuseppe Mattiani , per la lista Lega per Salvini;

, per la lista Lega per Salvini; Salvatore Cirillo , per la lista Forza Italia;

, per la lista Forza Italia; Giacomo Pietro Crinò , per la lista Occhiuto Presidente;

, per la lista Occhiuto Presidente; Giovanni Calabrese , per la lista Fratelli d’Italia;

, per la lista Fratelli d’Italia; Giuseppe Ranuccio, per la lista Partito Democratico.

La proclamazione ufficiale al Tribunale di Reggio Calabria

La lettura del verbale di proclamazione è stata fatta dalla presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Maria Grazia Arena, che dopo aver letto la formula di rito ha consegnato a ciascun neo consigliere una copia del verbale

«quale attestato – ha detto – dell’avvenuta proclamazione»,

avvertendo che ne sarà data contestuale comunicazione dell’avvenuta proclamazione alla Prefettura di Reggio Calabria.

In attesa dei due restanti seggi

Per l’assegnazione dei restanti due posti di consigliere spettanti alla Circoscrizione Sud si procederà con un calcolo che comprenderà i resti dei voti delle altre due circoscrizioni elettorali della Calabria.