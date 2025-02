Chi sarà il nuovo Procuratore di Reggio Calabria? I candidati in lizza

Sette magistrati concorrono alla guida della Procura di Reggio Calabria. Valutazioni in corso al CSM per la successione di Bombardieri

Sono sette i magistrati che hanno presentato domanda per ricoprire il ruolo di Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, lasciato vacante da Giovanni Bombardieri, nominato lo scorso settembre Procuratore di Torino.

Il bando è scaduto e ora la Commissione incarichi direttivi del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) dovrà valutare i titoli dei candidati nei prossimi mesi.

Leggi anche

I candidati alla guida della Procura reggina

Tra i sette magistrati in lizza, figurano:

Giuseppe Borrelli , attuale Procuratore di Salerno .

, attuale . Camillo Falvo , attuale Procuratore di Vibo Valentia .

, attuale . Giuseppe Lombardo , attuale Procuratore aggiunto di Reggio Calabria .

, attuale . Ignazio Fonzo , attuale Procuratore aggiunto di Catania .

, attuale . Sebastiano Ardita, attuale Procuratore aggiunto di Catania.

Questi nomi rappresentano una rosa di magistrati di grande esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata e nelle indagini antimafia, ambito centrale per la Procura reggina.

Un incarico di rilevanza strategica

La Procura di Reggio Calabria è considerata una delle più delicate d’Italia, in quanto impegnata in prima linea nella lotta alla ‘ndrangheta e nelle indagini sui principali reati legati alla criminalità organizzata. La scelta del nuovo Procuratore sarà dunque cruciale per garantire la continuità e l’efficacia dell’azione giudiziaria sul territorio.

Fonte: Ansa Calabria