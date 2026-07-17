Tribunale di Reggio, insediata la nuova procuratrice aggiunta Rosa Raffa

Si è insediata la nuova procuratrice aggiunta di Reggio Calabria Rosa Raffa. La cerimonia si è svolta nel corso di un’udienza presieduta dal presidente del Tribunale di Reggio Calabria Giuseppe Campagna, e alla presenza del procuratore Giuseppe Borrelli e del procuratore generale Gerardo Dominijanni.

Entrata in magistratura nel 1989, Rosa Raffa vanta una lunga esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata. Proviene dalla Procura di Messina, dove ha ricoperto l’incarico di procuratrice aggiunta e, per un periodo, quello di procuratrice facente funzioni. Nel 1998 è entrata alla Dda di Messina e ci è rimasta fino al 2009 quando ha diretto la Procura di Patti.

La carriera e la nomina all’unanimità del Csm

Incarico, questo, ricoperto fino al 2017 quando è tornata alla Procura peloritana con il ruolo di procuratrice aggiunta. La nomina di Rosa Raffa come procuratrice aggiunta di Reggio Calabria è stata approvata all’unanimità dal plenum del Csm il 13 maggio 2026, per il posto rimasto vacante dal magistrato Giuseppe Lombardo.

Assieme agli altri due aggiunti, Stefano Musolino e Walter Ignazitto, la magistrata affiancherà il procuratore Giuseppe Borrelli secondo cui Raffa “saprà fornire il suo contributo ai colleghi che si metteranno a sua disposizione. Il periodo che trascorrerà a Reggio Calabria sarà ricco di stimoli e soddisfazioni”. Della stessa opinione sono stati il presidente del Tribunale Giuseppe Campagna e il procuratore generale Gerardo Dominijanni. Quest’ultimo si è detto sicuro che “la preparazione e l’esperienza di Rosa Raffa rappresenteranno un valore aggiunto per l’ufficio”.

Il discorso di insediamento a Reggio Calabria