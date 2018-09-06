Le votazioni odierne hanno visto la riconferma del prof. Giuseppe Zimbalatti nel ruolo di Direttore del Dipartimento Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria per il triennio 2018/2021.

Il prof. Zimbalatti, professore ordinario di meccanizzazione agricola e forestale, è anche Vice Presidente della Conferenza Nazionale Universitaria di AG.R.A.R.I.A. l’associazione che raccoglie i direttori di dipartimento delle 26 sedi universitarie, pubbliche e private, distribuite su tutto il territorio nazionale, impegnate nell’ organizzazione e gestione di corsi di laurea e di dottorato di ricerca su tematiche attinenti o collegate alle scienze agrarie, forestali, agro-ambientali ed agro-alimentari.

Il prof. Zimbalatti è altresì membro dell’ Accademia dei Georgofili, dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio, dell’ Accademia Italiana di Scienze Forestali e dell’ Associazione Italiana di Ingegneria Agraria. Nel periodo 2010-2015 ha ricoperto l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria.

Dati elettorali:

aventi diritto al voto:87;

votanti: 76;

Giuseppe Zimbalatti voti:73;

Schede nulle : 1

Schede Bianche: 2