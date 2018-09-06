Il prof. Giuseppe Zimbalatti riconfermato Direttore del Dipartimento di Agraria
Le votazioni premiano il professore ordinario di meccanizzazione agricola e forestale: 73 voti su 76 votanti per il triennio 2018/2021
06 Settembre 2018 - 18:58 | di Eva Curatola
Giuseppe Zimbalatti, uno dei tre candidati per la poltrona di Rettore della Mediterranea
Le votazioni odierne hanno visto la riconferma del prof. Giuseppe Zimbalatti nel ruolo di Direttore del Dipartimento Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria per il triennio 2018/2021.
Il prof. Zimbalatti, professore ordinario di meccanizzazione agricola e forestale, è anche Vice Presidente della Conferenza Nazionale Universitaria di AG.R.A.R.I.A. l’associazione che raccoglie i direttori di dipartimento delle 26 sedi universitarie, pubbliche e private, distribuite su tutto il territorio nazionale, impegnate nell’ organizzazione e gestione di corsi di laurea e di dottorato di ricerca su tematiche attinenti o collegate alle scienze agrarie, forestali, agro-ambientali ed agro-alimentari.
Il prof. Zimbalatti è altresì membro dell’ Accademia dei Georgofili, dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio, dell’ Accademia Italiana di Scienze Forestali e dell’ Associazione Italiana di Ingegneria Agraria. Nel periodo 2010-2015 ha ricoperto l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria.
Dati elettorali:
aventi diritto al voto:87;
votanti: 76;
Giuseppe Zimbalatti voti:73;
Schede nulle : 1
Schede Bianche: 2
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