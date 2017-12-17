Medici e infermieri a lezione di medicina non convenzionale a Reggio Calabria, per superare pregiudizi e scetticismo verso le nuove terapie

Si è svolta a Reggio Calabria l’ennesima giornata di formazione per Sanitari a cura dell’Associazione Culturale Help. Centro della discussione la medicina non convenzionale, una tematica affrontata per superare i pregiudizi e lo scetticismo nei confronti di tali terapie.

Durante il corso ECM, infatti, i sanitari sono venuti a conoscenza di nuove pratiche che trovano ormai largo uso in Italia e nel mondo, esposte proprio da professionisti che quotidianamente effettuano tali attività e che hanno avuto modo di esporre i propri elaborati in cui trattavano le origini di queste terapie e la realtà con cui si confrontano ogni giorno.

Medici e infermieri si sono mostrati attenti ed aperti ad accogliere tali metodiche intervenendo ed interessandosi alle discussioni dei professionisti. Ascolto, alternative, centralità del paziente sono stati i temi centrali nella giornata di ieri.

I medici e le altre professioni sanitarie si sono dimostrati interessati ed aperti al nuovo confronto, alle nuove terapie che stanno prendendo largo piede ed utilizzo in tutto il mondo e nelle menti dei pazienti che cercano ogni giorno di trovare cure a cui possono affidarsi per poter migliorare il loro stato di salute senza mai dimenticare la medicina tradizionale.