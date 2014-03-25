Profondo Jonio’: mercoledì 26 marzo la presentazione del libro di Valerio De Nardo

Si terrà il 26 marzo alle ore 17:00 presso la biblioteca comunale di Reggio Calabria “De Nava” la presentazione del libro “Profondo Jonio” (Leonida Edizioni, 2013) di Valerio De Nardo. Relatore dell’incontro lo scrittore saggista Fabio Cuzzola.

Dalla prefazione a cura di Nicola FioritaGli anni tra la fine degli Ottanta e l’inizio dei Novanta del secolo scorso sono segnati dalla caduta del muro di Berlino, dallo scioglimento del PCI, da Tangentopoli, dalle stragi mafiose. Si vive una profonda trasformazione della società italiana e calabrese. La ‘ndrangheta stessa sta cambiando natura, investendo i proventi derivanti dai sequestri di persona nel commercio di stupefacenti e diventando una holding internazionale del crimine, impegnata nei traffici di droga, armi, rifiuti.

In tale contesto storico si colloca e si svolge il racconto di Profondo Jonio, nella cui geometria narrativa la centralità è attribuita all’incontro tra due ragazze avvenuto in un contesto estremo. Intorno si sviluppano e si avviluppano vicende individuali e familiari, insieme con quelle di trame e poteri occulti. […]