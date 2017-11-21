Progetto alternanza scuola-lavoro ‘In rete con la Mediterranea’
All'Università Mediterranea la presentazione del progetto di alternanza 2017-2018, che coinvolge 29 scuole in rete e circa 900 studenti
21 Novembre 2017 - 16:27 | di Vincenzo Comi
Lunedì 20 novembre, presso la Sala degli organi collegiali di Ateneo dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, alla presenza del Prorettore vicario Marcello Zimbone, del Delegato all’orientamento Alberto De Capua, della Dirigente della scuola capofila della rete, prof.ssa Giuseppina Princi, si è svolta la conferenza di presentazione del progetto “Alternanza Scuola – Lavoro” per l’anno in corso 2017-2018.
Alla riunione hanno partecipato i dirigenti scolastici e referenti di ben 29 scuole aderenti alla rete.
Il progetto, unico per la struttura e per i contenuti a livello nazionale, dà la possibilità a circa 900 studenti della nostra città, della Provincia e della Regione, di partecipare al percorso che prevede 60 ore così suddivise:
10 trasversali;
15 presso i Dipartimenti;
35 presso i Laboratori.
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