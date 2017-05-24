Il progetto calabrese ‘Mulinum’ appassiona l’Italia ed arriva a Siena

Mette radici, ad un anno dalla sua nascita, anche in provincia di Siena, nel comune di Buonconvento, dove pochi giorni fa ha soggiornato l’ex presidente degli Stati uniti, Barack Obama, il progetto Mulinum, la start up agricola nata in Calabria per la riscoperta di grani antichi. Il luogo dove sorgerà il secondo Mulinum, dopo quello di San Floro, è la tenuta Castelnuovo Tancredi della famiglia di Guido Venturini del Greco.

«È un giorno importante – afferma il promotore dell’iniziativa Stefano Caccavari, da Siena dove ha sottoscritto l’atto notarile di creazione della società Mulinum Buonconvento srl – perché in meno di un anno abbiamo diffuso il sogno di poter mangiare sano, coltivando i campi di grano antico e trasformandolo in farina e prodotti da forno. È la prima volta che sbarchiamo in altre regioni per creare micro filiere locali fatte da contadini e da investitori da tutta Italia. Adesso, dopo la bandierina nella terra del Palio, ne metteremo anche in altri luoghi».