Per il Progetto Chiese Aperte il Concerto dell’Ensemble Vocale Reggino

Giovedì 7 luglio h 19 nella chiesa di Gesù e Maria, in via Torrione, si terrà il Concerto dell’Ensemble Vocale Reggino del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria.

L’evento, parte della XXVI Stagione Concertistica del Cilea, si colloca nell’ambito del Progetto Chiese aperte, attuato dall’Associazione di volontariato Did.Ar.T. Didattica Arte Territorio, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e del Museo diocesano “Mons. Aurelio Sorrentino”, in collaborazione con il Conservatorio.

L’Ensemble Vocale Reggino e il Miserere di Pacini

L’Ensemble Vocale Reggino è composto, in particolare, da laureandi e laureati del Conservatorio Cilea, che denotano sensibilità e spirito di sacrificio nel voler offrire alla collettività particolari e rare Partiture, come quella del Miserere di Giovanni Pacini che sarà eseguita nell’occasione. Molti di essi hanno già all’attivo una carriera in qualità di solisti e componenti di prestigiosi sodalizi musicali, impegnati in decine di concerti in Italia e all’estero, alcuni trasmessi dalla RAI e incisi per etichette discografiche. Il Miserere, eseguito per la seconda volta a livello mondiale (la prima esecuzione è stata offerta in Vaticano nel 2001), è ispirato al Salmo 50 della Bibbia: solisti saranno Francesca Canale (soprano), Rosamaria Scopelliti (contralto), Marco Cuzzilla (tenore) e Alessio Gatto (basso)

L’Ensemble è diretto dal maestro Bruno Tirotta, docente di Direzione di Coro nel Triennio di Didattica della Musica presso il Conservatorio Cilea e si avvale della partecipazione del fisarmonicista, maestro Adolfo Zagari, docente presso la stessa Istituzione.

Il programma del concerto

Il Programma del Concerto prevede, a seguire, l’esecuzione dell’Ave Maria di G. Caccini e di una selezione di Negro Spirituals.

Il Concerto nella chiesa di Gesù e Maria inaugura gli eventi estivi del ciclo La Bellezza narrata a cura dell’Associazione Did.Ar.T. Didattica Arte Territorio.