Reggio, i giovani ridisegnano le perifierie con l’IA. Il servizio al Tg2

Un campo da calcio abbandonato che diventa piscina grazie a un’insegna digitale. Una libreria condivisa al centro di una piazza dimenticata. Succede a Reggio Calabria, nelle periferie di San Sperato, San Giorgio Extra e Modena, dove il degrado urbano incontra l’energia dei giovani e la tecnologia dell’intelligenza artificiale.

È quanto mostrato nell’approfondimento del Tg2 “Costume & Società“, andato in onda lo scorso 26 maggio, a cura della giornalista Federica Bambagioni.

Il servizio ha raccontato l’esperienza concreta del Progetto Credimi, che coinvolge studenti del Liceo Scientifico Volta e dell’Istituto Economico Piria Ferraris da Empoli, protagonisti di un laboratorio innovativo tra tecnologia e partecipazione sociale. Con il supporto di un architetto e falegname, i ragazzi hanno ideato e realizzato installazioni urbane che mostrano come potrebbero cambiare i quartieri se venissero riqualificati.

Veri e propri interventi visivi già posizionati sul territorio per far immaginare un futuro possibile.

Il progetto, sostenuto da Centro Opere Femminili Salesiane, Arci, Action Aid e Impresa Sociale con i Bambini, ha attivato anche laboratori di musica, pasticceria e animazione, estendendosi ad altre scuole della città.

Un’iniziativa pensata per contrastare la dispersione scolastica e offrire una visione alternativa ai ragazzi che vivono situazioni di disagio.

“Abbiamo voluto mettere insieme tutte le forze sane che operano con i giovani – hanno spiegato i promotori – per dare loro l’opportunità di immaginare un futuro diverso, per sé e per Reggio Calabria”.