Il progetto F.I.E.R.E. decimo nella graduatoria nazionale

Siamo orgogliosi di comunicare che il progetto F.I.E.R.E. Fare Insieme… ESPERIENZE RELAZIONI EMOZIONI presentato nell’ambito dell’Avviso contro le Violenze di Genere promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, dalla rete di scuole di Reggio Calabria costituita da ITE “Raffaele Piria” (capofila) Liceo Classico “Tommaso Campanella” Istituto Tecnico “Righi-Guerrisi” Istituto d’Istruzione Superiore Nostro-Repaci di Villa San Giovanni Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” Istituto Professionale di Siderno Istituto d’Istruzione Superiore “Severi-Guerrisi” di Gioia Tauro-Palmi già parte del “Progetto Civitas, percorsi possibili di legalità e diritti” è risultato decimo nella graduatoria nazionale, ottenendo il massimo finanziamento, con una valutazione di 90/100.

Il bando e i progetti finanziati

Al bando hanno aderito oltre 500 istituzioni scolastiche e sono risultati finanziabili 90 progetti, caratterizzati dalla riproponibilità in altre realtà territoriali, divenendo così azioni educative di sistema, ‘buone pratiche’ di prevenzione del fenomeno. È necessario un cambiamento culturale profondo che parte dall’educazione alla non violenza, consapevoli che il rispetto della donna, come della dignità di ogni persona, comincia tra i banchi di scuola e nelle relazioni quotidiane tra pari. La violenza contro le donne riassume concretamente e simbolicamente tutti gli ostacoli all’affermazione della dignità umana, è il fallimento della società civile e costituisce un impedimento alla progressione del nostro territorio. Uno degli elementi di forza del progetto F.I.E.R.E. è l’essere nato dalla condivisione di valori di legalità e diritti che caratterizzano la rete CIVITAS, confermati in questo percorso da 8 delle 12 scuole aderenti.

Nata nell’anno 2013 dall’idea dell’allora Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, oggi Presidente della Corte d’Appello, Dott. L. Gerardis, CIVITAS ha creato occasioni di confronto finalizzate a favorire il dialogo tra cittadini e realtà che compongono il mondo del diritto coinvolgendo associazioni, scuole e istituzioni sui temi della tutela della famiglia, dei minori e della donna, sulla prevenzione della violenza, sui servizi al cittadino, sull’immigrazione e sulla legalità. Tale collaborazione quest’anno è confluita nella costituzione di una cabina di regia di studio/ricerca/organizzazione di attività finalizzate alla divulgazione, alla crescita formativa di studenti, famiglie e docenti, alla tutela ed esercizio dei diritti, all’educazione alla legalità, contro ogni violenza di genere, gestita dalla scuola capofila di rete (ITE Piria) e dalle associazioni facenti capo al Progetto Civitas.