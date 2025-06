L’ASP di Reggio lancia il progetto europeo Jacardi per la prevenzione del diabete

Confronto con gli esperti per Tiziana Frittelli e Lucia Di Furia al Congresso di Endocrinologia dello Stretto

In occasione del Congresso di Endocrinologia dello Stretto, l’ASP di Reggio Calabria ha presentato il Progetto Jacardi, un’iniziativa europea che mira a ridurre il carico delle malattie cardiovascolari e del diabete nei paesi dell’Unione Europea. Presentato insieme al progetto educativo “Siamo quello che mangiamo”, l’iniziativa affronta anche la crescente preoccupazione dell’obesità infantile, coinvolgendo le scuole reggine in un’importante campagna di sensibilizzazione.

Obiettivi del progetto Jacardi

Il Progetto Jacardi, un programma di azione comune sul diabete e le malattie cardiovascolari, coinvolge 21 paesi dell’UE e si concentra su tre pilastri principali:

Sanità digitale, per migliorare il monitoraggio e la gestione delle malattie. Educazione terapeutica, per sensibilizzare e educare la popolazione sulla prevenzione. Equità nell’accesso alle cure, per garantire che tutte le persone abbiano le stesse opportunità di accesso a trattamenti e risorse sanitarie.

Il progetto è un esempio di come la sanità reggina stia collaborando con il territorio e con gli altri paesi europei per migliorare i modelli di cura e prevenzione.

Iniziativa “Siamo quello che mangiamo”

Accanto a Jacardi, è stato presentato il progetto “Siamo quello che mangiamo”, un’iniziativa che mira a sensibilizzare le famiglie e i bambini sulla corretta alimentazione per prevenire l’obesità infantile. Attraverso un’app gratuita, gli utenti potranno ricevere consulenze nutrizionali personalizzate per migliorare la loro alimentazione e combattere l’eccesso ponderale.

Un futuro di collaborazione

La Dott.ssa Lucia Di Furia, Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, ha sottolineato l’importanza di lavorare in sinergia con le istituzioni locali e le scuole per promuovere la salute e il benessere della comunità. La Dott.ssa Tiziana Frittelli, Commissario Straordinario del G.O.M. di Reggio Calabria, ha confermato il forte impegno nel costruire una Rete Hub-Spoke tra ospedale e territorio per migliorare l’assistenza sanitaria a tutti i livelli.

Il ruolo delle scuole

Durante il congresso, la Dott.ssa Adriana Labate, dirigente scolastica del “Galluppi-Collodi-Bevacqua-Alvaro-Scopelliti”, ha parlato dell’importante collaborazione con l’ASP di Reggio Calabria, che ha coinvolto esperti del settore nella progettazione educativa per prevenire l’obesità tra i giovani.

L’impegno congiunto tra sanità e scuole a Reggio Calabria è un segno concreto di come la città stia affrontando la prevenzione e la gestione delle malattie metaboliche e dell’obesità, mirando al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e delle nuove generazioni.

Per maggiori informazioni sul Progetto Jacardi, visita il sito ufficiale dell’ASP di Reggio Calabria o scarica l’app per la consulenza nutrizionale gratuita.