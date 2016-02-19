Al via il progetto ‘Legalmente promosso dall’associazione ‘F.A.G.’
Il 23 febbraio la conferenza stampa di presentazione al Dipartimento di Agraria, poi quattro seminari di marzo su reati ambientali e beni confiscati alla mafia
19 Febbraio 2016 - 09:48 | di Vincenzo Comi
Martedì 23 Febbraio 2016 alle ore 10:30 prende il via con una conferenza stampa di presentazione presso il Dipartimento di Agraria di Reggio Calabria il progetto “Legalmente” promosso dall’associazione “F.A.G. – Forest and Agricolture Group”.
Il progetto “Legalmente” ideato dall’associazione “F.A.G.” e promosso dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria nell’ambito della “Rete per la legalità” prevede una serie di incontri formativi che si svolgeranno presso il Dipartimento di Agraria e nel lotto D dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Nello specifico, gli incontri di educazione e formazione alla legalità sui temi ambientali, consistenti anche in attività seminariali, si svolgeranno nelle giornate di mercoledì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nelle seguenti date: 2-9-16-23 marzo 2016.
Le tematiche trattate durante il ciclo di seminari saranno le seguenti:
- Storia e cultura dell’entroterra d’Aspromonte
- La gestione dei beni confiscati alla mafia
- I reati ambientali
- Le aziende del settore primario come presidio del territorio.
L’obiettivo che si vorrà conseguire con il presente progetto sarà quello di favorire momenti di riflessione e di approfondimento sulla cultura della legalità ambientale allo scopo di prevenire i fenomeni di illegalità.
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