City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Al via il progetto ‘Legalmente promosso dall’associazione ‘F.A.G.’

Il 23 febbraio la conferenza stampa di presentazione al Dipartimento di Agraria, poi quattro seminari di marzo su reati ambientali e beni confiscati alla mafia

19 Febbraio 2016 - 09:48 | di Vincenzo Comi

Il borgo di Bova con l'Etna sullo sfondo, nell'Aspromonte orientale

Martedì 23 Febbraio 2016 alle ore 10:30 prende il via con una conferenza stampa di presentazione presso il Dipartimento di Agraria di Reggio Calabria il progetto “Legalmente” promosso dall’associazione “F.A.G. – Forest and Agricolture Group”.

Il progetto “Legalmente” ideato dall’associazione “F.A.G.” e promosso dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria nell’ambito della “Rete per la legalità” prevede una serie di incontri formativi che si svolgeranno presso il Dipartimento di Agraria e nel lotto D dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Nello specifico, gli incontri di educazione e formazione alla legalità sui temi ambientali, consistenti anche in attività seminariali, si svolgeranno nelle giornate di mercoledì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nelle seguenti date: 2-9-16-23 marzo 2016.

Le tematiche trattate durante il ciclo di seminari saranno le seguenti:

  1. Storia e cultura dell’entroterra d’Aspromonte
  2. La gestione dei beni confiscati alla mafia
  3. I reati ambientali
  4. Le aziende del settore primario come presidio del territorio.

L’obiettivo che si vorrà conseguire con il presente progetto sarà quello di favorire momenti di riflessione e di approfondimento sulla cultura della legalità ambientale allo scopo di prevenire i fenomeni di illegalità.

Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, sede del progetto Legalmente

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Camera di CommercioUniversità MediterraneaReggio Calabria Studenti
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?