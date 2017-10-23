Progetto ‘Una Regione in Movimento’: al Galluppi-Collodi-Bevacqua, il corso di formazione dei docenti

È al “Via”, anche per il corrente anno scolastico, “Una Regione in Movimento”, il progetto regionale da sempre “fiore all’occhiello” dell’ufficio di EMFS della Calabria e motivo d’orgoglio per la nostra regione in quanto modello condiviso oltre i confini regionali da parte di tante regioni del Sud, Centro e Nord Italia, tra le quali Puglia, Basilicata, Sicilia, Lombardia, che hanno dato la loro adesione in rete.

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere a 360 gradi le attività motorie, fisiche e pre-sportive nelle Scuole dell’Infanzia e Primarie di tutta la regione.

L’I.C. “Galluppi-Collodi-Bevacqua, diretto dalla Dott.ssa Mariantonia Puntillo, da anni Scuola Polo individuata dall’USR Calabria, fornisce collaborazione e supporto alla realizzazione delle molteplici attività collegate al progetto, dalla realizzazione delle manifestazioni provinciali, che ogni si svolgono a conclusione dei vari percorsi, ai corsi di preparazione e aggiornamento dei docenti.

La nuova programmazione 2017/2018

Giovedì 19 ottobre presso la sala conferenze del plesso Galluppi, il Prof. Mercurio ha estesamente presentato la nuova programmazione di “Una Regione in Movimento” 2017/2018 ai numerosi docenti referenti, inviati dagli istituti aderenti. L’incontro è stato il primo di una serie di appuntamenti di informazione/formazione, che, nel corso di questi primi mesi dell’anno scolastico, forniranno agli insegnanti le indicazioni, gli stimoli e le linee guida per attuare con gli allievi proposte motorie divertenti e coinvolgenti.

Tante le novità illustrate dal Prof. Mercurio (ideatore insieme alla Prof.ssa Scarpelli della nuova progettazione) e dal collega Riccardo Elia per l’edizione 2017/2018 di “Regione in Movimento”; tra queste, l’introduzione dei piccoli attrezzi nel percorso “Bimbinsegnantincampo…competentisidiventa”, destinato agli alunni dei tre, quattro e cinque anni della Scuola dell’Infanzia. Saranno dunque i piccoli attrezzi: cerchio, nastro, birillo e la palla “Mairiposa” gli amici e i compagni delle avventure motorie dei più piccoli per i prossimi tre anni, data la durata triennale del percorso.

Le discipline per la scuola primaria

Novità anche nella rosa delle discipline proposte per gli alunni di Scuola Primaria, per le classi prime “Saltiamo con gusto … arancia, pera, nespola e limone”; per le seconde, “GiocoGym”, che punta al consolidamento degli schemi motori in forme semplici e combinate; “Badminton a scuola” per le classi terze; le classi quarte continueranno a cimentarsi con “GiocoAtletica”; quindi il minibasket e il minivolley per i ragazzi delle quinte classi.

Al termine dell’anno scolastico, per concludere il progetto, si svolgeranno tante manifestazioni finali, organizzate in ciascun istituto che ha aderito a “Regione in Movimento”, alle quali seguirà la consueta manifestazione provinciale, a cura dell’IC “Galluppi-Collodi-Bevacqua” che, in qualità di Scuola Polo, ospiterà le rappresentative delle scuole partecipanti da tutta la provincia.

Una vera festa dello sport, un autentico momento di gioia per i grandi e piccini.