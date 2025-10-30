Ciambra, il progetto c’è. Falcomatà: ‘Niente più scuse, ora la Regione riqualifichi il ghetto’

“Adesso c’è anche il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la rigenerazione totale della Ciambra, rione periferico del Comune di Gioia Tauro. La Regione, dunque, non ha più scuse, ma l’opportunità e tutte le carte per mettere definitivamente mano alla riqualificazione del caseggiato Aterp. Non si perda ulteriore tempo”.

Lo afferma Giuseppe Falcomatà all’indomani dell’esito del concorso di progettazione indetto dalla Città Metropolitana che ha visto “RTP Settanta7 Srl” vincitrice grazie ad un piano che “prevede la realizzazione di un nuovissimo e bellissimo quartiere che integri le funzioni urbanistiche e sociali necessarie per il superamento dell’attuale ghetto”.

Il progetto di riqualificazione della Ciambra

Giuseppe Falcomatà, in una nota inviata al Governatore Roberto Occhiuto, alla Commissaria straordinario Aterp Grazia Maria Carmela Iannini, al prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro, e alla sindaca di Gioia Tauro Simona Scarcella, ricorda che la Città Metropolitana di Reggio Calabria nel marzo del 2021 ha partecipato al bando Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) con una proposta di riqualificazione del caseggiato di proprietà Aterp sito nel quartiere Ciambra di Gioia Tauro, mediante la demolizione e ricostruzione di abitazioni moderne, salubri e funzionali che potessero ospitare i cittadini, restituendo loro dignità e prospettive di vita in un luogo bello e accogliente.

“La proposta – sottolinea nella missiva – pur essendo stata inserita tra le ammissibili, non è stata finanziata”.

Nonostante ciò, Falcomatà sottolinea come la situazione di degrado urbano e sociale nel quartiere sia cruciale per il sano sviluppo di Gioia Tauro e dell’intera Città Metropolitana. Per questo motivo, l’amministrazione ha intercettato un finanziamento per la progettazione territoriale e ha indetto un Concorso di progettazione per la riqualificazione, rigenerazione e infrastrutturazione urbana e sociale del quartiere.

Il concorso di progettazione e i suoi sviluppi

Il concorso di progettazione, intitolato “A Ciambra, un’altra storia è possibile!”, ha visto la “Rtp Settanta7 Srl” risultare vincitrice e presentare il Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) che prevede la realizzazione di un nuovo quartiere che integrerà le funzioni urbanistiche e sociali necessarie per superare l’attuale ghetto.

L’appello alle istituzioni