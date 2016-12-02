Progetto TON ‘School4U’, i Leo Club calabresi si attivano

Il Tema Operativo Nazionale T.O.N. è un service pluriennale che vede impegnati tutti i Leo Club del Multidistretto 108 I.T.A.L.Y. nella realizzazione di un unico service su scala nazionale.

Questo progetto si concretizza con una serie di attività che variano dalle offerte in piazza di gadget scelti dal Multidistretto alle raccolte fondi, con eventi specifici di sensibilizzazione della popolazione alle tematiche trattate.

Il progetto School4U per le scuole italiane

Il T.O.N. del triennio 2016-2018 è lo “School4U” (“School for you”), un servizio che si pone l’obiettivo di migliorare tutti gli ambienti didattici dei giovani alunni delle scuole italiane con età compresa tra i cinque e gli undici anni.

Il fine è, per l’appunto, quello di aiutare le generazioni del futuro ad avere un ambiente attrezzato e di supporto per l’apprendimento, donando kit che comprendono materiale didattico a scelta tra tre categorie: tecnologia, creatività e sport.

Il Distretto Leo 108Ya, che comprende tutti i club di Campania, Basilicata e Calabria, ha aderito in massa al progetto. Nello specifico, i club calabresi si sono attivati versando le quote e impegnandosi con la vendita di appositi gadget, il cui ricavato sarà interamente devoluto al progetto School4U. Referente d’Area Calabria per il TON è Marina Zito, la quale dichiara: “Sono fiera di come tutti i club calabresi abbiano sposato la causa, cogliendo appieno la necessità di un progetto di tale portata e facendo l’impossibile per la sua realizzazione”. Visto l’avvicinarsi del periodo natalizio, il gadget scelto per la raccolta di beneficenza sarà il classico pandorino targato Leo.

Il calendario delle raccolte nelle piazze calabresi

Diversi club allestiranno appositi stand nelle principali piazze delle loro città secondo un calendario di appuntamenti programmato in collaborazione coi vicini club di Campania e Basilicata.

Il prossimo 4 dicembre, a inaugurare il calendario, troveremo i club di Acri (presso piazza Beato Angelo), Catanzaro Host e Rupe Ventosa (piazza Prefettura), Cirò “Krimisa” (teatro Filottete) e Crotone (piazza Pitagora). Il 18 dicembre sarà il turno dei club di Cosenza “Marlena Parisi”, Reggio Calabria Host e Villa San Giovanni “Cenide” (presso la parrocchia San Dionigi di Catona). Il 20, scenderà in piazza il club di Soverato.

Per i club di Locri “Luigi Mory”, Palmi, Polistena “Brutium”, Vibo Valentia, Lamezia Valle del Savuto e Reggio Calabria “Primo Sole”, la vendita di beneficenza sarà curata privatamente. Gli interessati possono rivolgersi ai rappresentanti dei club e, acquistando i gadget messi a disposizione, potranno contribuire al successo del vasto service School4U.