Il programma Rai ‘Sereno Variabile’ arriva in Calabria
Sabato 8 luglio alle 13.30 su Rai2 la trasmissione visita due piccoli comuni ionici in provincia di Cosenza
07 Luglio 2017 - 20:01 | di Vincenzo Comi
Trasferta in Calabria per “Sereno Variabile Estate”, in onda domani sabato 8 luglio alle 13.30 su Rai2, alla scoperta di due piccoli comuni ionici in provincia di Cosenza, Roseto Capo Spulico e Rocca Imperiale. Si parte dalle spiagge di Roseto, bagnate da un mare cristallino su cui praticare sport nautici e gustare i piatti tipici, per proseguire nei vicoli del centro storico, un gioiello tutto da visitare.
Addentrandosi nel pittoresco centro storico e passando in un strettissimo passaggio chiamato Vicolo degli innamorati, Osvaldo Bevilacqua giungera’ in una piazzetta per ascoltare l’esibizione di alcuni giovani fisarmonicisti in brani tradizionali. Raggiunta Rocca Imperiale, localita’ famosa per la coltivazione dei limoni IGP, la troupe di Sereno Variabile salira’ infine sui bastioni e nella piazza d’armi della fortezza federiciana che domina il piccolo centro storico.
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