Motociclisti eleganti e solidali: il programma del Gentleman’s Ride a Reggio

Le “sensazioni” del The Distinguished Gentleman’s Ride… pensate di girare la manopola dell’acceleratore simultaneamente a decine di migliaia di Gentiluomini e Gentildonne sparsi in 1.000 città del mondo, tutti uniti non solo dagli abiti eleganti ma da un senso di solidarietà e unione che difficilmente si respira oggigiorno su questo pianeta…

The Distinguished Gentleman’s Ride è anche questo, un senso che va oltre l’apparenza, un significato che non ha frontiere, uno scopo che accomuna tutti, senza loghi e senza marchi perché in quel giorno saremo solo dei distinti gentiluomini e gentildonne che amano trascorrere una giornata insieme per un obiettivo di solidarietà mondiale.

Edizione 2025 da record: oltre 1000 città coinvolte

Per questo anno, al termine del Ride avremo la possibilità di festeggiare questo 2025 da record, con oltre 1000 città partecipanti, in uno dei posti più spettacolari del nostro territorio.

Ricordate che la gara dei gentiluomini è già avviata e per iscrivervi è sufficiente cliccare qui (iscrizione gratuita e obbligatoria, donazione facoltativa):

https://www.gentlemansride.com/rides/italy/reggio+calabria

Il programma della giornata – domenica 18 maggio a Reggio Calabria

Il punto di incontro è fissato alle 8:30 nel parcheggio dell’ex Tempietto, con affaccio mozzafiato sullo Stretto e sull’Etna, dove ognuno potrà immortalarsi con la propria moto.

Dopo le foto di gruppo e le istruzioni sulle regole di viaggio, alle ore 10:00 si partirà, ben schierati, per attraversare la città e omaggiare i monumenti più importanti.

Il percorso toccherà:

Lungomare in direzione Gallico Marina

Catona

Cannitello

Campo Calabro

Qui, dopo i saluti alle autorità locali, apriremo le porte del Forte Poggio Pignatelli, uno dei punti scenicamente più belli della città, affacciato sullo Stretto raccontato da Omero.

Nel pomeriggio: relax, intrattenimento, spuntino e drink leggeri fino al tramonto più elegante dell’anno.

Festa di fine DGR al Forte Pignatelli

Il Forte Pignatelli ha preparato una grande accoglienza per i Partecipanti e le loro famiglie:

DJ Set con Antonio Lubrano, il “Deejay Gentiluomo”, con selezioni musicali su vinile

Servizio ristorazione curato da: DAST, IL RITROVO, L’APETTA, FUNKY DROP e i bartender AIBES

CAFFO offrirà i suoi prodotti e i premi per migliori donatori e partecipanti distinti



Attività ed esperienze per tutti i gusti

Il Forte Pignatelli ospiterà:

Visite guidate all’antico Forte (dal 1888)

Il “Conio delle Monete” a cura di SENTIERINCROCIATI

Caricature, spille e personalizzazione caschi con OCRA

Visita guidata al Museo Faunistico Diorama, un viaggio tra fauna e natura dell’Aspromonte

Talk show “I Gentiluomini su ruote” con presidenti di motoclub, piloti e appassionati

Laboratorio creativo per bambini (6–12 anni)

Gran finale al tramonto e contributo solidale

La giornata si concluderà con un brindisi al tramonto offerto da CAFFO.

Nota 1: Le attività e i servizi al Forte richiedono un piccolo contributo. Gli operatori, iscritti al DGR di Reggio Calabria, devolveranno parte dell’utile alla raccolta fondi ufficiale.

Nota 2: Consigliato portare contanti, vista la scarsa connessione internet sul posto.

Nota 3: Il Forte Pignatelli è una struttura storica: prestare attenzione durante la visita.