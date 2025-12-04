Casa 100, reddito di merito e nuovo ‘T. Minniti’: il punto di Occhiuto – VIDEO

Il presidente ha parlato delle promesse fatte in campagna elettorale e delle iniziative di promozione turistica: "La Calabria non è solo cronaca nera...'

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, fa il punto sui numerosi progetti e promesse che aveva lanciato in campagna elettorale, ribadendo il suo impegno e le tappe concrete già raggiunte o in fase di realizzazione.

Casa Cento Calabria, Occhiuto: ‘Una promessa che diventa realtà‘

“Voglio parlarvi delle cose sulle quali sto lavorando. Non mi sono fermato un attimo in questi due mesi dalle elezioni”, ha esordito Occhiuto, sottolineando il suo impegno costante per il miglioramento della Regione. Tra le sue promesse elettorali, una delle più ambiziose è la misura Casa Cento Calabria, un’iniziativa che permetterà a chi sceglie di risiedere nei borghi calabresi di ricevere un finanziamento per l’acquisto e la ristrutturazione delle case.

“Ho copiato questa idea dal Trentino, perché copiare, se fatto bene, significa fare bene il Presidente”, ha spiegato con una battuta, aggiungendo che la misura sarà attiva entro metà del 2026.

Il reddito di merito: un incentivo per i giovani

Un altro progetto sul quale Occhiuto ha puntato molto in campagna elettorale è il reddito di merito, una misura che, a partire dal 2026, premierà i diplomati calabresi che decideranno di iscriversi a università locali.

Il presidente ha spiegato che si tratterà di un sostegno economico che sarà erogato a coloro che manterranno una media di voti di almeno 27.

“L’obiettivo è trattenere i nostri giovani in Calabria, dando loro la possibilità di crescere professionalmente e contribuire alla crescita della nostra regione”, ha aggiunto Occhiuto.

Rilancio delle infrastrutture: aeroporto di Reggio e nuovi treni

Occhiuto ha poi affrontato uno degli argomenti più attesi: il nuovo aeroporto di Reggio Calabria.

“L’aeroporto sarà pronto tra qualche settimana, al massimo a gennaio 2026”, ha confermato, sottolineando come questa infrastruttura rappresenterà una vera e propria porta d’ingresso per i turisti in Calabria. “Abbiamo già raggiunto un record storico di 900 mila arrivi a Reggio, e con il nuovo aeroporto, questa cifra crescerà ulteriormente”, ha dichiarato con orgoglio. Ma non solo Reggio, anche Lamezia Terme vedrà un miglioramento significativo, con un nuovo terminal che sarà pronto per aprile 2026.

Anche nel settore ferroviario, Occhiuto ha annunciato un miglioramento sostanziale:

“Abbiamo acquistato treni di ultimissima generazione, che presto entreranno in servizio, per rendere la Calabria una regione civile, all’altezza di quelle del resto d’Italia.”

Le politiche sociali: attenzione alle donne e alla salute mentale

In tema di welfare, Occhiuto ha voluto evidenziare anche gli interventi già realizzati per il supporto alle donne colpite da patologie oncologiche, che riceveranno un contributo per le spese legate alla malattia. Inoltre, ha sottolineato il lancio della figura dello psicologo scolastico, ormai attivo in molte scuole calabresi, e ha annunciato l’introduzione dello psicologo di base. “Il disagio psichico giovanile è una pandemia silente. Dobbiamo affrontarla con politiche concrete, e lo stiamo facendo”, ha spiegato.

Tolleranza zero nella sanità

Occhiuto ha parlato anche di malasanità, esprimendo la sua frustrazione nei confronti dei comportamenti di alcuni dipendenti pubblici che non svolgono il loro lavoro con la dovuta responsabilità.

“Ci sono eroi nei nostri ospedali, ma anche dipendenti che timbrano e se ne vanno. Tolleranza zero verso questi atteggiamenti”, ha affermato, ribadendo l’importanza di garantire qualità e attenzione nelle strutture sanitarie.

Promozione della Calabria: Sandokan e il turismo

“La Calabria non è solo cronaca nera, ma è anche la regione dove è stato girato Sandokan, una produzione che sta facendo il giro del mondo e che diventerà una meta per il cine-turismo”, ha annunciato. Il villaggio di Sandokan, situato in Calabria, sarà una delle nuove attrazioni turistiche, similmente a come è accaduto in Sicilia con Montalbano.

Anche il Giro d’Italia del 2026, che partirà da Catanzaro, è stato un tema di orgoglio per Occhiuto, che ha annunciato anche il concerto di Giovanotti a Catanzaro la prossima estate come una delle grandi manifestazioni da non perdere.

Roberto Occhiuto ha chiuso il suo intervento con un messaggio di ottimismo: