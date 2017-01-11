Pronta risposta dell’Amministrazione comunale all’emergenza neve

«Sono decine gli interventi effettuati dal Comune di Reggio Calabria con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza nelle frazioni collinari del nostro territorio, colpite negli ultimi giorni dall’arrivo di copiose nevicate. La macchina amministrativa municipale, su indicazione del Sindaco Falcomatà che ha seguito passo passo tutte le operazioni, anche questa volta è stata all’altezza della situazione, liberando prontamente le strade e rimettendo le vie interne delle diverse frazioni in condizioni di assoluta sicurezza». E’ quanto dichiara in una nota il Consigliere comunale e metropolitano Demetrio Marino.

«Grazie alla prontezza dimostrata dal settore lavori pubblici e delle diverse ditte impegnate nelle operazioni di spazzamento, ma anche ai volontari della protezione civile e tanti cittadini che hanno voluto rimboccarsi le maniche, operando senza sosta negli ultimi giorni per rimuovere la neve dalle strade e spargere il sale per eliminare il ghiaccio, in poche ore sono state riportate in sicurezza, progressivamente, le frazioni di Trunca, Santa Venere, Cerasi, Podargoni, Schindilifà, Ortì, Allai, Arcoleo, Armo, Paviglianiti, Aretina. Anche nei luoghi in cui non si è riusciti ad intervenire in maniera tempestiva, si è arrivati secondo i tempi tecnici necessari a coprire l’intero territorio reggino, notoriamente molto esteso».