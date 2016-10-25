Tutto pronto in Calabria per la 14a edizione della ‘Festa del Cioccolato’

Il Capoluogo Bruzio tornerà ad essere crocevia di chocoturisti e golosi con la Festa del Cioccolato, uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno cosentino. Tutto pronto per la XIV edizione. Da venerdì 28 a domenica 30 ottobre, sull’isola pedonale di Corso Mazzini, degustazioni, laboratori artigianali, intrattenimento e non solo.

Una tre giorni le cui novità saranno illustrate giovedì 27 ottobre, alle ore 16.00, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi. Alla conferenza stampa saranno presenti il sindaco Mario Occhiuto, il presidente della Camera di Commercio, Klaus Algieri, l’assessore alla Crescita Economica della città di Cosenza, Loredana Pastore, il Presidente della CNA provinciale, Franco Rosa, e Pino De Rose, event planner della Publiepa, organizzatore della Festa del Cioccolato di Cosenza. Un evento che rappresenta una vetrina importante per i maestri cioccolatieri del territorio, ma alla manifestazione saranno presenti i migliori artigiani della cioccolata provenienti dal Centro e dal Sud Italia. Una iniziativa che ha l’obiettivo di valorizzare le eccellenze della regione , diffondere sempre più la cultura del cioccolato artigianale e l’arte della sua lavorazione. Da 14 anni la Festa del Cioccolato richiama in città migliaia di visitatori provenienti da tutto il Sud Italia. Lo scorso anno sono state registrate oltre 150 mila presenze, dato positivo per l’economia del territorio.