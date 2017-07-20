Tutto pronto per la realizzazione del promo-trailer del film “Vacanze Ja Sutta – Anni 80“, progetto indipendente del regista Rocky Alvarez, milanese di nascita ma calabrese di origine, che racconta l’esperienza quotidiana delle vacanze di Micareju e sua moglie Maila, che tornano in Calabria (nel paese di origine, ubicato nella piana di Gioia Tauro) rivivendo tramite alcuni “flashback” quelle zone per come erano viste e vissute dagli adolescenti nei caldi e avventurosi anni 80 e si propone di far rivivere, attraverso l’occhio della macchina da presa, quelle atmosfere. A riprova del grande interesse generato, il progetto ha già ricevuto il patrocinio del Comune di San Procopio (RC).

La troupe, che ha già effettuato numerosi sopralluoghi in zona, è già pronta a partire con i lavori, che son previsti per la prima decade di Settembre.

La sceneggiatura, scritta dallo stesso Alvarez, in collaborazione con Genni Meola e Fabrizio Maddalena, prevede l’impiego di location situate nella provincia reggina e di attori provenienti dal Sud Italia, prevalentemente dal territorio calabrese, cosa che darà alla pellicola un sapore molto più caratteristico e vicino alla realtà.

Sebbene non sia facile portare avanti progetti indipendenti, lo staff, con in testa il regista, è fiducioso sulla buona riuscita del progetto e sul successo in termini di pubblico che la storia narrata otterrà, grazie al dolce ricordo di un periodo storico florido e pieno di speranze come gli anni 80.

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale fb.me/vacanzejasuttanni80