Tutto pronto per la 24° Festa della Gente di Mare

A Francavilla Angitola e Pizzo torna la Festa della Gente di Mare in onore di San Francesco di Paola: due giorni di cortei, preghiera e traversate

Da 23 anni nei Comuni di Francavilla Angitola e Pizzo (VV) si celebra a metà luglio la Festa della Gente di Mare in onore di San Francesco di Paola.

Tale manifestazione si ricollega all’antica devozione verso il taumaturgo Paolano assai sentita dai pescatori, dai marittimi e da tutte le persone in vari mod legate al mondo del mare.

Nelle ultime edizioni, in concomitanza con il 5° Centenario della morte del Santo (1507-2007) la festa ha avuto un notevole sviluppo, allargandosi dai centri calabresi più legati a San Francesco (Paola, Pizzo, Francavilla Angitola, Reggio Calabria-Catona, Nicotera, Tropea, Soriano Calabro, Paterno Calabro, Fuscaldo) alla Sicilia, andando prima a Messina e poi a Milazzo (2008 -2009) risultando essere in Italia la più importante Festa della gente di Mare.

Il programma dei due giorni

PROGRAMMA

SABATO 15 LUGLIO: FRANCAVILLA ANGITOLA

– Ore 20.30 – Arrivo della delegazione di Soriano Calabro recante l’Emblema itinerante di San Francesco di Paola e del Padre Minimo Giovanni Cozzolino con la reliquia del Crocefisso di San Francesco custodita a Corigliano Calabro. – Corteo con fiaccolata da Viale Kennedy.. per Corso Mannacio e Piazza Solari fino alla chiesa di San Foca; Benedizione impartita da Don Giovanni Tozzo . – Preghiera al Santo Patrono della Gente di Mare condotta da padre Giovanni Cozzolino. – Il sindaco della Città di Soriano consegna l’Emblema itinerante di San Francesco di Paola al sindaco di Francavilla Angitola, affinché la custodisca per un intero anno fino al luglio 2018.

DOMENICA 16 LUGLIO : PIZZO – FRANCAVILLA ANGITOLA

Venerazione della Reliquia del Crocefisso di San Francesco – Ore 11.00 : Santa Messa nella chiesa di San Foca.

Ore 17.00: – Nel Santuario di Pizzo preghiera di benedizione da parte dei Padri Minimi del locale Convento. Corteo con Reliquia del Santo, con la “Barca di Benincasa” e la Statua di San Francesco, custodite presso il Locamare – Guardia Costiera di Pizzo (Com.te Francesco Caretto ) diretto verso il molo Pizzapundi della Marina di Pizzo. Imbarco su barconi e gommoni. Traversata da Marina di Pizzo al Lido Colamaio 1.

Ore 18.45: – Sbarco al Lido Colamaio 1 – Preghiera del marinaio con benedizione della Gente di Mare e di bagnanti. Lancio in mare della corona d’alloro in onore di tutti i Caduti del mare.

Ore 19.20: Trasferimento a contrada Olivara di Francavilla Angitola presso il viadotto di San Francesco di Paola – Celebrazione della Santa Messa, officiata da Don Giovanni Tozzo e da P. Giovanni Cozzolino O.M., accompagnata dalla corale “La voce del silenzio”. Nella occasione la Coop “ La voce del silenzio “ (Dr.D.ssa Adriana Maccarone ) donerà al Sindaco di Francavilla Angitola una maiolica raffigurante San Francesco di Paola , realizzata dai ragazzi del laboratorio di ceramica . Consegna del riconoscimento “Charitas Paterna”, bassorilievo in argento realizzato interamente a mano dal Maestro orafo Michele Affidato di Crotone; i riconoscimenti verranno consegnati all’ ing. Salvatore TAFARO, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, e al dott. Antonio TALESA, direttore del Servizio Emergenza Territoriale del 118.

Saluti finali e ringraziamenti .

– Ore 21.00: Spettacolo musicale.