Sedici finalisti tra vernacolo e lingua italiana, giuria di esperti e canti grecanici: sabato 19 maggio la serata del premio all'Auditorium del Santuario

Torna il Premio di poesia “San Gaetano Catanoso”, promosso dalle associazioni “Il Giardino di Morgana“, “Gallicianò Centro Studi Grecofono”, “La Voce del Sud” ed “Amici del Volto Santo di San Gaetano Catanoso”. La seconda edizione della kermesse culturale è in programma presso l’Auditorium del Santuario di San Gaetano sito in via Pasquale Andiloro di Reggio Calabria, sabato 19 maggio, alle ore 17.30.

La serata: saluti, giuria e premiazioni

La serata si aprirà con i saluti delle istituzioni civili e proseguirà con gli interventi della Madre Generale delle Suore Veroniche del Volto Santo, suor Ermelinda Giglio, del parroco del posto, don Salvatore Barreca, e dei rappresentanti delle associazioni promotrici.

Durante la serata verrà presentata la giuria di esperti che ha valutato i lavori e verranno consegnati gli attestati di partecipazione prima di procedere alla fase finale del premio. Verranno resi noti, quindi, i nomi dei sedici finalisti, otto per la categoria vernacolo ed altrettanti per la sezione in lingua italiana prima di procedere alla consegna dei premi, alla lettura delle motivazioni e la proclamazione dei vincitori.

“I principi ed i valori di San Gaetano Catanoso. L’asinello del Signore tra solidarietà, lotta alla povertà, vicinanza ai poveri, amore verso gli ultimi, famiglia, lavoro, istruzione e comunità”: è stato il tema su cui si sono dovuti confrontare i numerosi partecipanti che hanno risposto al bando.

Un appuntamento fisso nel quartiere del Santuario

L’idea, nata lo scorso anno, dalla sinergia fra le associazioni promotrici, mira a rinnovare e perpetuare questo momento di crescita culturale per rendere questa kermesse un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative che si svolgono nel quartiere della città di Reggio Calabria in cui insiste il Santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso, patrono della provincia reggina.

Ospiti musicali della serata saranno le Giovani Voci di Gallicianò “Tragudàme ùlli Ismìa” che allieteranno la platea con i canti tipici dell’isola ellenofona.