Prorogata la mostra ‘Sami Walking with reindeer’ al Museo Archeologico Nazionale

Visto l’importante successo registrato dalla mostra SAMI Walking with reindeer di Erika Larsen, su richiesta della Direzione del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, è stato prorogato il periodo di fruibilità della stessa fino al 10 gennaio 2016.

La mostra, prodotta e curata da Bluocean, partner ufficiale di National Geographic, “internazionalizza” l’offerta culturale della città, inserendo nuovamente Reggio nel circuito delle grandi mostre fotografiche.

Il lavoro di Erika Larsen, dedicato al popolo Sami che abita i territori a Nord della Scandinavia, ha ricevuto ampi riconoscimenti negli Stati Uniti e in Europa.

National Geographic, di cui Erika Larsen è assidua collaboratrice, ha riservato un ampio servizio e diversi approfondimenti agli studi dedicati ai popoli del Grande Nord.

Il reportage è stato successivamente pubblicato nella raccolta di Women of Vision, autorevole pubblicazione che raccoglie i servizi delle 11 fotografe donne che hanno raccontato il mondo con altrettanti servizi premiati dalla Society americana.

Erika Larsen è docente – insieme ad altri maestri della fotografia contemporanea, assidui collaboratori di National Geographic – del Bluocean’s Workshop, evento didattico di formazione fotografica patrocinato da National Geographic, che si sviluppa annualmente, e in diversi moduli, in tutta Italia.