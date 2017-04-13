Prorogate le agevolazioni sui parcheggi per le auto ibride

Prorogata la sosta gratuita nelle aree a pagamento di Reggio Calabria per le auto ibride a trazione elettrica e a idrogeno: lo ha deciso la Giunta comunale

Sono state prorogate le agevolazioni per i titolari di auto ibride a trazione elettrica e a idrogeno residenti nel comprensorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Fino al 31 marzo del 2018 gli automobilisti green potranno continuare a parcheggiare gratuitamente in tutte le aree di sosta a pagamento delle strade comunali della Città di Reggio Calabria. Lo ha stabilito l’Amministrazione comunale reggina con una delibera approvata pochi giorni fa dalla Giunta municipale.

La stessa delibera demanda al dirigente del Settore Pianificazione Urbana la predisposizione degli atti connessi e consequenziali a rendere effettive le agevolazioni previste e già abbracciate lo scorso anno dalla Città di Reggio Calabria e recepite dall’Azienda di Trasporti dell’Area Metropolitana.