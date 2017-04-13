Prorogate le agevolazioni sui parcheggi per le auto ibride
Prorogata la sosta gratuita nelle aree a pagamento di Reggio Calabria per le auto ibride a trazione elettrica e a idrogeno: lo ha deciso la Giunta comunale
13 Aprile 2017 - 14:33 | di Federica Geria
Sono state prorogate le agevolazioni per i titolari di auto ibride a trazione elettrica e a idrogeno residenti nel comprensorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Fino al 31 marzo del 2018 gli automobilisti green potranno continuare a parcheggiare gratuitamente in tutte le aree di sosta a pagamento delle strade comunali della Città di Reggio Calabria. Lo ha stabilito l’Amministrazione comunale reggina con una delibera approvata pochi giorni fa dalla Giunta municipale.
La stessa delibera demanda al dirigente del Settore Pianificazione Urbana la predisposizione degli atti connessi e consequenziali a rendere effettive le agevolazioni previste e già abbracciate lo scorso anno dalla Città di Reggio Calabria e recepite dall’Azienda di Trasporti dell’Area Metropolitana.
«La nostra città si dimostra ancora una volta sensibile alle tematiche di natura ambientale – ha dichiarato il sindaco Falcomatà – con la proroga sulle agevolazioni per le auto ibride diamo un ulteriore indicazione premiale nei confronti di tutti i cittadini, sempre di più anche nella nostra Città Metropolitana, che per spostarsi utilizzano mezzi a basso impatto ambientale o addirittura a zero emissioni. Spero che anche altre città del sud e della Calabria seguano la buona prassi avviata già lo scorso anno sul nostro territorio».
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