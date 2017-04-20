Prosegue il corso di formazione gratuito scuola di cucina “Io Chef ” voluto e promosso dalla Biesse in collaborazione con la Scuola di cucina di Giovanna e Pietro Cartella’, rivolto alle ragazze e madri e a donne in difficoltà.

Terza lezione sui condimenti, sughi e paste fresche.

Grande entusiasmo tra le 15 corsiste che con impegno e attenzione vivono questo momento davvero importante per la loro vita. Le partecipanti che ci sono state segnalate dal Consultorio Diocesano, dalla Curia,

Dalle case accoglienza e dai centri migranti attraverso questo corso potranno imparare un mestiere e per alcune di loro l’opportunità di fare uno stage di approfondimento con lo Chef Filippo Cogliandro e con lo chef Pietro Cartella’ e non solo le due più meritevoli avranno la possibilità di essere inserite nel mondo del lavoro.

La concretezza dei fatti con poco a volte si può fare tanto se c’è la buona volontà afferma Bruna Siviglia Presidente della Biesse .la nostra terra ha fame di opportunità lavorative è questo che bisogna fare essere terreno fertile per favorire nuove occasioni di lavoro contribuendo anche al l’inclusione sociale,

A tale proposito mi preme ricordare che tra le consiste c’è una ragazza diversamente abile che svolge regolarmente il corso insieme a tutte le altre

Proprio per favorire l’inclusione sociale di cui tanto si parla

Otto lezioni di cucina Il prossimo incontro il quarto mercoledì 26 aprile ore 17.00 presso la Scuola di Cucina Io Chef carni bianche e rosse e vari tagli

Al termine della lezione degustazioni delle pietanze preparate dalle corsiste con l’aiuto dello chef.