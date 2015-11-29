Prosegue il ‘Tour’ di promozione del progetto la ‘Settimana della solidarietà – La fame del nostro vicino’

Prosegue il “Tour” della Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, il più antico Ordine Cavalleresco della storia e della Cristianità, per la promozione del progetto la “Settimana della solidarietà – La fame del nostro vicino”, iniziativa solidale a favore delle persone bisognose della regione che sta interessando Parrocchie, Organismi Pastorali (Caritas), Comunità di anziani e giovani.

Questa volta è stata la città di Palmi ad accogliere l’Ordine Costantiniano il quale ha voluto consegnare i generi di prima necessità, donati dalla Esselunga S.p.A., a 60 famiglie della Parrocchia di Maria Santissima del Soccorso, individuate tra le più indigenti dai responsabili della locale Caritas. “Quello che stiamo facendo” ha detto il Delegato Vicario, Dott. Comm.re di Merito con Placca Aurelio Badolati, visibilmente commosso in quanto l’aiuto umanitario ha in tale occasione riguardato la sua città natale, “rappresenta solo una goccia per l’alleviamento delle sofferenze altrui, ma tante gocce possono contribuire a far nascere un fiume”. Tali parole, profferite nella splendida e antica Chiesa del Santissimo Crocifisso, hanno preceduto la celebrazione della Santa Messa officiata dal parroco Don Emanuele Leuzzi il quale più volte, nel corso dell’omelia, ha ringraziato, tessendo le lodi dell’Ordine, ricordando nella preghiera anche tutti quei Cavalieri Costantiniani che hanno dato la vita per aver voluto difendere i valori della Cristianità. Presenti alla cerimonia i Cavalieri di Merito Rocco Gatto e Pasqualino Guerrisi nonché il Coordinatore dei Benemeriti Roberto Bendini.

Prossimo appuntamento a Polistena (RC).