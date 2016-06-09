Prosegue la rassegna ‘Punti di vista’ dell’ordine degli architetti

Venerdì 10 giugno 2016 si terrà – a partire dalle 17.30 – presso la Sala Conferenze dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria e nell’ambito della Rassegna “Punti di vista-la città pubblica” la Tavola rotonda “Rinnovo urbano,opere pubbliche e processi partecipativi”.

La Rassegna “PUNTI DI VISTA_LaCittàPubblica”, promossa dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria vuole essere un nuovo spazio

aperto al dialogo tra amministratori, associazioni che operano sul territorio e il mondo professionale sul tema città, oggi sempre più in crisi, per rilanciare e promuovere politiche urbane e processi partecipativi oggi effettivamente assenti, ma indispensabili per “progettare processi di trasformazione nella città e nel territorio che assumano la pluralità degli attori non come ostacolo, ma come una risorsa per la realizzazione di interventi efficaci”.

In questo primo incontro Angela Marcianò Assessore ai Lavori Pubblici – Grandi Opere – Arredo Urbano della Città di Reggio Calabria risponderà alle domande sul tema Rinnovo urbano, opere

pubbliche e processi partecipativi in un dibattito aperto con Paolo Malara Consigliere Nazionale Architetti PPC, Domenico Cappellano Console Regionale TCI per la Calabria Touring Club Italiano e Patrizia De Stefano Presidente Ordine Architetti PPC della provincia di Reggio Calabria.