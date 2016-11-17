Prosegue il tour ‘La Stanza di Seta’ di Nigra
La band calabrese Nigra porta La Stanza di Seta a Bologna, in anteprima, e poi sul Lago Maggiore: un disco rock di vita quotidiana
17 Novembre 2016 - 18:55 | di Redazione
“La Stanza di Seta” tour di Nigra, ha raggiunto anche l’Emilia, dove la band calabrese si esibirà questa sera presso lo storico Misic Club “Arteria” di Bologna.
Il progetto “Nigra”, ha riscosso notevoli consensi nelle precedenti data da parte del pubblico presente, ed anche questa sera, in anteprima, presenterà al pubblico bolognese l’album “La Stanza di Seta”. Un disco eclettico, scritto da Luciano Amodeo (in arte Nigra), in grado di raccontare spaccati di vita quotidiana oltreché scenari contemporanei legati alle vicissitudini che colpiscono il mondo contemporaneo. Le sonorità rock oriented, garantiranno come nelle precedenti date, un live ricco di emozioni e di sorprese, nell’intenzione di diffondere il proprio messaggio musicale.
Domani la band proseguirà il proprio viaggio dirigendosi ai confini con la Svizzera, dove saranno accompagnati dallo splendido scenario del Lago Maggiore sulle rive di Ispra (VA).
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