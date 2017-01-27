I prossimi appuntamenti de Il cerchio dell’Immagine

Master di II livello dal 27 marzo e corsi base da febbraio in sette città: iscrizioni entro il 31 gennaio, con assemblea dei soci e tesseramento 2017

Ti appassiona la fotografia? Sei interessato/a a seguire un percorso di formazione di altissimo livello con i migliori professionisti del settore della fotografia e dell’editoria?

Il master di II livello in fotografia

Non perdere l’occasione di iscriverti al master di II livello della scuola di fotografia Il cerchio dell’immagine.

3 mesi, 240 ore di didattica, 10 docenti di fama internazionale e un percorso unico nel suo genere con inizio il 27 marzo 2017.

Affrettati ad iscriverti! Le iscrizioni potranno essere inoltrare entro e non oltre il 31 gennaio 2017. Cosa aspetti?

Il contributo sarà agevolato per chi effettuerà il pagamento in un’unica soluzione.

Per maggiori informazioni si consiglia visitare il sito della scuola.

I corsi base di fotografia a febbraio

Verranno avviati nel mese di febbraio i nuovi corsi base di fotografia promossi dall’associazione Il cerchio dell’immagine nelle sedi di Reggio Calabria (dal 23 febbraio), Messina (dal 20 febbraio), Siderno (dal 22 febbraio), Pizzo Calabro (dal 24 febbraio), Lamezia Terme (dal 22 febbraio), Catanzaro Lido (dal 23 febbraio) e Cosenza (dal 21 febbraio).

Il corso di fotografia ha una durata di 4 mesi ed è composto da 16 lezioni (un incontro a settimana di 2 ore) durante le quali gli allievi si cimenteranno nelle diverse specializzazioni fotografiche. È obbligatorio ai fini del corso possedere una Fotocamera Reflex / Bridge / Mirrorless che abbia la modalità manuale.

Affrettati ad iscriverti!

Per ulteriori informazioni, contatta la segreteria. Infoline: 0965.591007

oppure scrivici info@servizifotografici.net

Assemblea dei soci e tesseramento 2017

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DE IL CERCHIO DELL’IMMAGINE

È convocata per venerdì 27 gennaio alle 15.00 l’assemblea annuale dei soci regolarmente tesserati.

All’ordine del giorno:

approvazione del bilancio

bilancio previsionale

attività associative

varie ed eventuali

Vuoi partecipare ai nostri eventi? Vuoi entrare a far parte di una community giovane e attiva con la mission di promuovere la comunicazione visiva nel sud d’Italia? Diventa Socio!

È in corso la campagna tesseramento 2017 che ti darà la possibilità di accedere a tutte le iniziative organizzate dalla nostra associazione e di usufruire di particolari agevolazioni sull’offerta formativa. Dal corso base o intermedio di fotografia, a quelli più specifici, come il corso di fashion photography o di Photoshop.

A chi è già socio/a ricordiamo che la tessera 2016 è scaduta il 31 dicembre 2016. Affrettati a rinnovarla!