In vista della sfida capitolina della Viola Reggio Calabria, analizziamo la Virtus Roma. Innanzitutto la classifica della squadra di coach Luca Bechi inganna, la quasi totalità dei punti infatti è stata di recente conquistata e soprattutto in casa.

Lee Roberts, la stella della Virtus Roma

La Virtus annovera nel proprio roster Lee Roberts, classe 1987 alla prima esperienza italiana: ha affrontato il mese di dicembre con 23.4 punti, 9.8 rimbalzi e 6 falli subiti di media, con il 68% da 2, il 42% da 3 e il 73% ai liberi. Roberts ha ottenuto anche 51 di valutazione in una partita, quella di Biella del 17 dicembre, con 32 punti, 12 rimbalzi e 12 falli subiti.

Altra punta di diamante è Demian Filloy arrivato in Italia nel 2002 a Porto Torres dove ha conquistato una doppia promozione. Dopo varie esperienze anche in Legadue passa a Reggio Emilia, prima di scendere di categoria e trasferirsi a Barcellona Pozzo di Gotto per la stagione 2013-14. Nell’estate del 2015 è passato a Trapani: con i siciliani in Serie A2 rimane due stagioni, nella scorsa annata disputa anche i playoff dopo aver prodotto 6.3 punti e 3.8 rimbalzi in 22 minuti sulle 29 gare disputate.

L’head coach esprime nei suoi confronti grande apprezzamento commentando così il recente acquisto: «Demián è un giocatore esperto che conosce bene il basket italiano e che viene da due stagioni a Trapani. Giocatore di squadra, con qualità di passatore, tiratore e rimbalzista. Da lui però mi aspetto soprattutto un contributo in termini di furbizia e concretezza che possano darci un po’ più di solidità nei momenti caldi delle partite».

Anche il resto del gruppo con Thomas, Baldasso, Landi, Maresca e Chessa non sono da meno in quanto a tenacia, forza e costruzione di gioco, hanno dimostrato nelle ultime tre vittorie consecutive casalinghe di non mollare, di rialzarsi anche se sotto di qualche punto, imponendosi su Treviglio, Leonis Roma e Latina.

Una sfida tra squadre dal passato stellare

Un match tra nobili, dal passato stellare, tra squadre che si sono incrociate con ben altri obiettivi, con giocatori rimasti nella storia del basket. Sarà immutata, la grinta, le motivazioni e la voglia di vincere per entrambe le compagini.

Palla a 2, alle 18 di domenica 21 gennaio al Palazzetto dello Sport di Roma.