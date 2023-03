Potenziamento uffici giudiziari, firmato il protocollo: 'Giornata importante per la Calabria'

Presentato presso l’Aula Commissioni del Consiglio regionale della Calabria, il Progetto “Miglioramento dell’efficienza degli uffici delle Procure del Distretto di Reggio Calabria”, in collaborazione tra Regione Calabria e Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria.

Finanziato dalla Regione con quasi mezzo milione di euro, questo ambizioso progetto mira a potenziare la strumentazione informatica delle Procure coinvolte grazie all’acquisto di computer, postazioni, scanner, stampanti ed altro.

Avallato dal Ministero della Giustizia, il percorso progettuale vede capofila la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria e coinvolge le Procure della Repubblica di Reggio Calabria, di Palmi, di Locri, e la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria.

Ricco il parterre di ospiti presenti nell’Aula Commissioni: il Vicepresidente della Regione, Giusi Princi, il Procuratore generale della Repubblica di Reggio Calabria, Gerardo Dominijanni, il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, il Procuratore della Repubblica di Palmi, Emanuele Crescenti, il Procuratore della Repubblica di Locri, Giuseppe Salvatore Casciaro, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Palma e infine il Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, Alberto Rizzo.

La vice presidente della Regione, Giusi Princi, parla con orgoglio di una giornata importante per la Calabria.

“Mettiamo in atto una sinergia significativa con tutte le Procure, per tramite della Procura Generale. Si tratta di un progetto pilota che ambisce a fare da apripista per le altre regioni d’Italia e che mira a garantire servizi più efficienti ai cittadini attraverso, tra le altre novità, la digitalizzazione. Ringrazio la Procura Generale e il presidente Occhiuto che ha fortemente creduto in questo progetto”, le parole di Giusi Princi.

Il Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, Alberto Rizzo, parla della Calabria come una regione virtuosa. ‘Le necessità della cittadinanza impongono di investire risorse in misure calibrate e pensate. Questo meccanismo che vede protagonista la Regione Calabria implica un approccio nuovo e diverso, ovvero fare squadra e rete attraverso l’efficientamento del sistema.

Si tratta di un progetto che viene proposto in Calabria per la prima volta ma che sarà esportato anche ad altre regioni. La giustizia -sottolinea Rizzo- è un pilastro del sistema con riflessi non indifferenti per l’economia, tanto più in un territorio che ogni giorno prova a contrastare la criminalità organizzata”.

il Procuratore generale della Repubblica di Reggio Calabria, Gerardo Dominijanni, ringrazia sentitamente i colleghi per la collaborazione utile a definire il progetto.

“Nell’arco di 3 mesi è arrivato il via libera, quindi devo ringraziare sinceramente la struttura ministeriale per la rapidità. Siamo noi a dover stabilire quello che serve ai territori, non ci servono finanziamenti a pioggia. Il successo più grande -evidenzia Dominijanni- è stato quello di riuscire a far dialogare 3 enti che sembravano non dialoganti. Dobbiamo essere noi gli artefici del nostro destino”.

Il Procuratore generale lancia un’idea di economia circolare, proponendo di offrire alle scuole e alle onlus i computer e le attrezzature informatiche che le Procure non utilizzeranno più, una volta arrivate le nuove.

Il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, sottolinea come l’Avvocatura sia un interlocutore costante, e parla di risorse che per fortuna sono immediatamente agibili.

Emanuele Crescenti, Procuratore della Repubblica di Palmi, ha parlato della necessità di digitalizzare tutti i processi, così da lavorare con tempistiche più brevi. ‘Abbiamo inoltre la necessità di aggiornare i nostri sistemi informatici, sono obiettivi che con questo protocollo riusciremo a realizzare. Si tratta di una bella giornata per la giustizia calabrese’.

L’avv. Rosario Maria Infantino, Presidente degli Ordini Forensi della Calabria, ha parlato di un “bellissimo momento di coesione per tutti gli operatori della giustizia. Il potenziamento degli uffici giudiziari serve soprattutto all’avvocatura”.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Palma, ha evidenziato dell’importanza dell’interazione tra il sistema giustizia e stato, fattore ancor più incisivo in un territorio complicato come quello calabrese.

“Queste strumentazioni di implementazione in arrivo ci aiuteranno a ricercare nei singoli fascicoli quello che serve, questa è una delle novità più importanti per accorciare i tempi di lavoro”.